У Києві боєць держохорони побив танцівника Дорофєєвої ни виході з гей-клубу: відео
Джерело:Управління державної охорони
Медики намагаються боротися за життя хлопця, який отримав вкрай серйозні ушкодження через напад співробітника Управління державної охорони. Танцівник шоу-балету DOROFEEVA виходив з гей-клубу у Києві, коли на нього нібито без причини напав військовослужбовець.
Про надзвичайну подію, яка сталася вночі 1 серпня неподалік від клубу LIFT на вулиці Велика Васильківська, 72А, написала у соцмережах сама співачка. За її словами, у потерпілого стався крововилив у мозок.
Дивіться також Весь у крові й з ножовими пораненнями: у Києві знайшли ледь живого таксиста
Наразі молодий чоловік перебуває у стані медицинської коми.
В УДО співробітника відсторонили
Нападник на танцівника /Скриншот посту співачки у інстаграмі
- Напад, за словами друзів потерпілого, стався без якихось на це причин. Агресивно налаштований чоловік нібито підійшов до танцівника та штовхнув його. Той ударився головою о паркан, після чого послідував ще один удар по голові.
- Зловмисник втік, а постраждалий втратив свідомість. Його госпіталізували до лікарні у критичному стані.
- Особу нападника правоохоронці змогли встановити досить швидко. Спочатку з'явилася інформація про те, що чоловік є колишнім співпробітником УДО. Втім, у самому відомстві наголосили, що зловмисник служить у них і зараз.
Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків,
– підкреслили в УДО.
Крім того, у державній службі охорони зазначили, що сприятимуть розслідуванню кримінальної справи щодо нападу. Також посадовці пообіцяли допомогти потерпілому у лікуванні.
Дивіться відео за участю бійця УДО, який побив танцівника Дорофєєвої: