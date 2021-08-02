Про надзвичайну подію, яка сталася вночі 1 серпня неподалік від клубу LIFT на вулиці Велика Васильківська, 72А, написала у соцмережах сама співачка. За її словами, у потерпілого стався крововилив у мозок.

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Наразі молодий чоловік перебуває у стані медицинської коми.

В УДО співробітника відсторонили



Нападник на танцівника /Скриншот посту співачки у інстаграмі

Напад, за словами друзів потерпілого, стався без якихось на це причин. Агресивно налаштований чоловік нібито підійшов до танцівника та штовхнув його. Той ударився головою о паркан, після чого послідував ще один удар по голові.

Зловмисник втік, а постраждалий втратив свідомість. Його госпіталізували до лікарні у критичному стані.

Особу нападника правоохоронці змогли встановити досить швидко. Спочатку з'явилася інформація про те, що чоловік є колишнім співпробітником УДО. Втім, у самому відомстві наголосили, що зловмисник служить у них і зараз.

Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України. За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків,

– підкреслили в УДО.

Крім того, у державній службі охорони зазначили, що сприятимуть розслідуванню кримінальної справи щодо нападу. Також посадовці пообіцяли допомогти потерпілому у лікуванні.

Дивіться відео за участю бійця УДО, який побив танцівника Дорофєєвої: