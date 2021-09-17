У Києві через масові заходи на вихідних змінять рух транспорту та зачинять станції метро

У зв'язку з зустріччю київського "Динамо" з "Олександрією", а також з проведенням півмарафону з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня внесуть зміни у маршрути руху наземного транспорту. Також закриватимуть станції метро у центрі.

Як розповіли у департаменті транспортної інфраструктури КМДА, 18 вересня до початку футбольного матчу та після нього можуть обмежити на вхід станцію "Олімпійська". Після матчу закриватимуть "Олімпійську", "Палац спорту" та "Площу Льва Толстого".

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Набагато більш серйозні зміни чекають на киян 19 вересня. "Театральна" працюватиме лише як вузлова для переходу на зелену гілку. А от "Палац спорту" та "Площу Льва Толстого" зачинять із блокуванням переходу між лініями.

Як рухатиметься громадський транспорт у Києві через півмарафон

Чиновники зазначили, що зміни руху наземного транспорту почнуться з 18:00 18 вересня та триватимуть до закінчення заходів 19 вересня.

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н – рухатимуться від вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської, площі Космонавтів, проспекту Леся Курбаса до бульвару Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вулицями Леонтовича – Богдана Хмельницького – Пирогова – бульваром Тараса Шевченка. Після цієї ділянки маршрути будуть звичайними;

автобуси № 20 – від житлового масиву Корчувате до вулиці Великої Васильківської за власним маршрутом. Після – вулицею Саксаганського на Антоновича та повертатимуться за власним маршрутом;

автобуси № 24 – на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Університет";

автобуси № 114 – на ділянках від вулиці Милославської до стадіону "Динамо" та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Університет";

автобуси № 118 – від станції метро "Чернігівська" до вулиці Басейної за власним маршрутом, далі – вулицею Еспланадною на Саксаганського, проспект Перемоги, Борщагівську вулицю, Академіка Янгеля, станцію метро "Політехнічний інститут", проспект Перемоги вулицю Старовокзальну, вулицю Жилянську, вулицю Шота Руставелі та повертатимуться на власний маршрут.

Крім того, за словами представників КМДА, зміни в русі очікують на автобусні маршрути №№ 189, 231, 429, 433 та 545. Втім, які саме, посадовці не розповіли.