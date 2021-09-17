Как рассказали в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, 18 сентября до начала футбольного матча и после него могут ограничить на вход станцию ​​"Олимпийская". После матча будут закрывать "Олимпийскую", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Смотрите также На выходных из-за полумарафона перекроют движение почти по всему Киеву: схема перекрытия

Гораздо более серьезные изменения ждут киевлян 19 сентября. "Театральная" будет работать только как узловая для перехода на зеленую ветку. А вот "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" закроют с блокировкой перехода между линиями.

Как будет двигаться общественный транспорт в Киеве из-за полумарафона

Чиновники отметили, что изменения движения наземного транспорта начнутся с 18:00 18 сентября и продлятся до окончания мероприятий 19 сентября.

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н – будут двигаться от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смелянского, площади Космонавтов, проспекта Леся Курбаса до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее – по улицам Леонтовича – Богдана Хмельницкого – Пирогова – по бульвару Тараса Шевченко. После этого участка маршруты будут обычными;

автобусы № 20 – от жилого массива Корчеватое до улицы Большой Васильковской по собственному маршруту. После – по улице Саксаганского на Антоновича и будут возвращаться по собственному маршруту;

автобусы № 24 – на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет";

автобусы № 114 – на участках от улицы Милославской до стадиона "Динамо" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Университет";

автобусы № 118 – от станции метро "Черниговская" до улицы Бассейной по собственному маршруту, далее – по улице Эспланадной на Саксаганского, проспект Победы, Борщаговскую улицу, Академика Янгеля, станцию ​​метро "Политехнический институт", проспект Победы, улицу Старовокзальную, улицу Жилянскую, улицу Шота Руставели и возвращаться будут на собственный маршрут.

Кроме того, по словам представителей КГГА, изменения в движении ожидают автобусные маршруты №№ 189, 231, 429, 433 и 545. Впрочем, какие именно, чиновники не рассказали.