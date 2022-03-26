У Києві через сильні вітри приспустять головний прапор держави
Джерело:телеграм КМДА
Сьогодні, 26 березня, Київська міська державна адміністрація вирішила приспустити полотно Головного прапора України через погодні умови – сильні пориви вітру.
Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі КМДА. Там зазначили, що український прапор знову майорітиме над столицею, щойно погодні умови покращаться.
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Місто дбає про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані, – зазначили у повідомленні.
Там додали, що саме тому через погодні умови – сильні пориви вітру, комунальні служби Києва, як і зазвичай, тимчасово приспускають полотно.
У КМДА зазначили, що український прапор знову майорітиме над Києвом, щойно погодні умови покращаться.Нагадаємо, споруда флагштока є найбільшою на території України
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