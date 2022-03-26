У Києві через сильні вітри приспустять головний прапор держави

Сьогодні, 26 березня, Київська міська державна адміністрація вирішила приспустити полотно Головного прапора України через погодні умови – сильні пориви вітру.

Таку інформацію повідомили в офіційному телеграм-каналі КМДА. Там зазначили, що український прапор знову майорітиме над столицею, щойно погодні умови покращаться.

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Місто дбає про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані, – зазначили у повідомленні.

Там додали, що саме тому через погодні умови – сильні пориви вітру, комунальні служби Києва, як і зазвичай, тимчасово приспускають полотно.

У КМДА зазначили, що український прапор знову майорітиме над Києвом, щойно погодні умови покращаться.

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Нагадаємо,. Його висота сягає майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.