Такую информацию сообщили в официальном телеграм-канале КГГА. Там отметили, что украинский флаг снова будет развеваться над столицей, как только погодные условия улучшатся.
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Город заботится о том, чтобы содержать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии, – отметили в сообщении.
Там добавили, что именно поэтому из-за погодных условий – сильных порывов ветра, коммунальные службы Киева, как и обычно, временно приспускают полотно.
В КГГА отметили, что украинский флаг снова будет развеваться над Киевом, как только погодные условия улучшатся.
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