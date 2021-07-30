У Києві на Чернігівській вантажівка врізалась у маршрутку: фото

30 липня 2021 , 14:17
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Джерело:

"Київ Оперативний"

У Києві в районі метро "Чернігівська" 30 липня вантажівка врізалась у маршрутку. В салоні їхали люди, але на щастя, ніхто не постраждав.

Аварія трапилась на виїзді з Броварського проспекту. Маршрутка їхала на "головній". Схоже, що порушив правила водій вантажного Mercedes.

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Після ДТП пасажири маршрутки вийшли через задні двері – нібито обійшлося без серйозних травм.

Варто відзначити, що на цьому місці доволі часто трапляються аварії, а у години пік завжди спостерігаються затори.

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Автор: Ярослав Голобородько