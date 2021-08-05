Комунальники бездіяли: у Києві чоловік розрізав болгаркою стіл нелегальних торговців – фото
Джерело:фейсбук Сергія Половинка
Киянин багато разів звертався до комунальників з вимогою прибрати чималий ящик, який торгівці використовували як стіл. Замість реальної роботи представники профільних підприємств лише рухали його з місця на місце та звітували про виконану роботу. Тому чоловік вирішив проблему самостійно.
Про історію боротьби зі стихійною торгівлею біля станції метро "Либідська" написав у фейсбуці користувач Сергій Половинко. Він зазначив, що багато разів звертався до комунальників з проханням прибрати чималу конструкцію, яку залишають на зеленій зоні.
Дивіться також Асфальт втомився: у Києві під землю провалився сміттєвоз – відео
Йому постійно приходили звіти про те, що ящик-стіл прибрали.
Тягали з місця на місце
- За словами Половинка, через тиждень після звернення він знову побачив той саме ящик, але на іншому місці. Як виявилося, скриню просто пересунули на 20 метрів.
- Киянин написав на контактного центру КМДА. І йому знову прийшов звіт із фото про виконану роботу. Але цього разу конструкцію повернули на газон поблизу з місцем, де вона стояла з самого початку.
- Тоді чоловік вирішив самостійно виконати за комунальників їхню роботу.
- Він взяв викрутку та розібрав конструкцію. Аби її залишки було більш зручно викинути, Половинко розпиляв дошки болгаркою.
Зеленбуд, Відділ контролю за благоустроєм, Голосіївська РДА, Сергій Садовой, Олексій Кулеба, я не задоволений як ваші співробітники показали себе в даній ситуації. Прохання не хитрувати в листуванні і якщо у вас є три тижні рухати скриню туди-сюди, також знайти десять хвилин аби його розібрати,
– підкреслив киянин.
Пригоди імпровізованого стола торгівців-нелегалів у Києві / Фото Сергія Половинка