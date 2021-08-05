Комунальники бездіяли: у Києві чоловік розрізав болгаркою стіл нелегальних торговців – фото

Киянин багато разів звертався до комунальників з вимогою прибрати чималий ящик, який торгівці використовували як стіл. Замість реальної роботи представники профільних підприємств лише рухали його з місця на місце та звітували про виконану роботу. Тому чоловік вирішив проблему самостійно.

Про історію боротьби зі стихійною торгівлею біля станції метро "Либідська" написав у фейсбуці користувач Сергій Половинко. Він зазначив, що багато разів звертався до комунальників з проханням прибрати чималу конструкцію, яку залишають на зеленій зоні.

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Йому постійно приходили звіти про те, що ящик-стіл прибрали.

Тягали з місця на місце

За словами Половинка, через тиждень після звернення він знову побачив той саме ящик, але на іншому місці. Як виявилося, скриню просто пересунули на 20 метрів.

Киянин написав на контактного центру КМДА. І йому знову прийшов звіт із фото про виконану роботу. Але цього разу конструкцію повернули на газон поблизу з місцем, де вона стояла з самого початку.

Тоді чоловік вирішив самостійно виконати за комунальників їхню роботу.

Він взяв викрутку та розібрав конструкцію. Аби її залишки було більш зручно викинути, Половинко розпиляв дошки болгаркою.

Зеленбуд, Відділ контролю за благоустроєм, Голосіївська РДА, Сергій Садовой, Олексій Кулеба, я не задоволений як ваші співробітники показали себе в даній ситуації. Прохання не хитрувати в листуванні і якщо у вас є три тижні рухати скриню туди-сюди, також знайти десять хвилин аби його розібрати,

– підкреслив киянин.



Пригоди імпровізованого стола торгівців-нелегалів у Києві / Фото Сергія Половинка