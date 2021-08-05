Об истории борьбы со стихийной торговлей возле станции метро "Лыбидская" написал в фейсбуке пользователь Сергей Половинко. Он отметил, что много раз обращался к коммунальщикам с просьбой убрать немалую конструкцию, которую оставляют на зеленой зоне.

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Ему постоянно приходили отчеты о том, что ящик-стол убрали.

Таскали с места на место

По словам Половинко, через неделю после обращения он снова увидел тот же ящик, но на другом месте. Как оказалось, коробку просто передвинули на 20 метров.

Киевлянин написал в контактный центр КГГА. И ему снова пришел отчет с фото о проделанной работе. Но на этот раз конструкцию переместили на газон поблизости с местом, где она стояла с самого начала.

Тогда мужчина решил самостоятельно выполнить за коммунальщиков их работу.

Он взял отвертку и разобрал конструкцию. Чтобы ее остатки было более удобно выбросить, Половинко распилил доски болгаркой.

Зеленстрой, отдел контроля за благоустройством, Голосеевская РГА, Сергей Садовой, Алексей Кулеба, я не доволен как ваши сотрудники показали себя в данной ситуации. Просьба не хитрить в переписке, и если у вас есть три недели двигать сундук туда-сюда, также найти десять минут чтобы его разобрать,

– подчеркнул киевлянин.



Приключения импровизированного стола торговцев-нелегалов в Киеве / Фото Сергея Половинко