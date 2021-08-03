У Києві чоловік спалив кафе, бо не сподобалось обслуговування

У Києві чоловік спалив кафе на вулиці Шолом Алейхема, бо йому не сподобалось, як його обслужили. Палія затримали – він був п’яний.

Зловмисник розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та підпалив. Внаслідок пожежі пошкоджений інтер’єр залу.

Останні новини криміналу У Києві банда заманювала іноземців у бари через Тіндер: приносили захмарний рахунок й грабували

Вирішив помститися

З місця події вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи. Ймовірно, це та сама, якою скористався палій.

Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалось обслуговування у кафе, тож він вирішив помститися,

– розповіли в поліції.

Як повідомив слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, рятувальники ліквідували пожежу, а поліцейські неподалік від місця події виявили особу, яка скоїла правопорушення.

Що загрожує палію

Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1.6 проміле.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.