Злоумышленник разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и поджег. В результате пожара поврежден интерьер зала.

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Решил отомстить

С места происшествия изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы. Вероятно, это та самая, которой воспользовался поджигатель.

Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить,

– рассказали в полиции.

Как сообщил следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили лицо, совершившее правонарушение.

Что грозит поджигателю

Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1.6 промилле.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.