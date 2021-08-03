На рахунку угрупування близько 150 жертв – громадян інших країн. Наразі відома назва лише одного бару, де відбувались такі злочини – це Hit Hookah Bar, що поблизу Арсеналу на вулиці Московській. У злочинну схему були залучені ще 2 заклади (Шевченківський та Печерський райони). Їх назви поки що невідомі.

Раніше ми писали про це У Києві затримали банду, яка пограбувала 150 іноземців

Схема злочину

Першими у "гру" вступали українські дівчата, які знайомились з багатими іноземцями через сервіс Тіндер. Вони запрошували кавалерів до бару, де пара приємно проводила час. Потім їм приносили рахунки – до прикладу попити вино, покурити кальян та з’їсти шашлик у таких барах коштувало до 600 тисяч гривень.

Отримавши такий рахунок, звісно, іноземці обурювались й погоджувались пройти до "адміністратора", аби з’ясувати ситуацію. Ось там їх й чекали справжні організатори побачень – кілька чоловіків, які просто били іноземців та відбирали у них все – гроші, документи, коштовні речі.

Міжнародна банда

Лідером банди, як стверджують правоохоронці, був уродженець Росії. Також причетними до нападів були громадяни Ізраїлю, Азербайджану та України. 10 учасників банди затримали й помстили під варту наразі на 2 місяці.

Затримана банда / Фото Київської міської прокуратури

Громадянин Ізраїлю перебував у розшку бази Інтерполу.

Один зі зловмисників працював в Патрульній поліції – у банді він виконував роль водія.

Всього учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 таких нападів з початку 2020 року. Більшість іноземців, які постраждали від цих злочинів, нині знаходяться поза межами України.

Що пишуть відвідувачі про Hit Hookah Bar

У відгуках на Google Maps рейтинг Hit Hookah Bar дуже низький — 1,7 зірки. Відвідувачі повідомляють, що тут їх також намагалися ошукати на гроші, або що таки ошукали. Один з них написав так – "туристична пастка".

Люди підтверджують, що пограбування були організовані через сервіс знайомств Тіндер.