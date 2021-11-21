У Києві на дружину настоятеля храму впало дерево: вона загинула
У столиці 20 листопада стався трагічний інцидент – під час пориву вітру дерево впало на 35-річну жінку, вона померла. Жертвою стихії стала дружина настоятеля храму Преображення Господнього.
Трагедія трапилася під час хресної ходи до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку.
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У Києві жінку причавило дерево
У столиці дерево не витримало сильно пориву вітру – і впало. На жаль, воно смертельно травмувало жінку.
Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцара, настоятеля одного із храмів Московського патріархату, а саме Преображення Господнього, що на Вирлиці.
Під час хресного ходу на Марію впало дерево, і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років,
– йдеться у повідомленні.
У жінки залишилося четверо дітей.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій у коментарі 24 каналу зазначили, що не володіють інформацією про цей інцидент. Рятувальники на місце не виїжджали.
Редакція також намагається сконтактуватися з поліцією Києва, аби отримати інформацію про трагедію та уточнити, чи не було інших потерпілих.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої жінки.
Негода в Києві: що відомо
- 20 листопада частину України накрила негода. Найбільше постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Полтавська області.
- У столиці потужний вітер наробив шкоди. У місті дерева впали на кілька машин, які були припарковані. Також шквальні пориви зірвали металеві листи з даху, на вулиці Васильківській один з них упав на автівку.
Уривок із допису
У настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці, Сергія Коцара, померла його дружина.
Сьогодні, 20.11.2021р., на престольне свято у храмі мучениці Валерії, що на Гідропарку, під час хресної ходи дерево впало на матінку Марію і вона від отриманих травм померла на місці.
Їй було 35 років.