У Києві на дружину настоятеля храму впало дерево: вона загинула

У столиці 20 листопада стався трагічний інцидент – під час пориву вітру дерево впало на 35-річну жінку, вона померла. Жертвою стихії стала дружина настоятеля храму Преображення Господнього.

Трагедія трапилася під час хресної ходи до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку.

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У Києві жінку причавило дерево

У столиці дерево не витримало сильно пориву вітру – і впало. На жаль, воно смертельно травмувало жінку.

Загибла була дружиною протоієрея Сергія Коцара, настоятеля одного із храмів Московського патріархату, а саме Преображення Господнього, що на Вирлиці.

Під час хресного ходу на Марію впало дерево, і вона від отриманих травм померла на місці. Їй було 35 років,

– йдеться у повідомленні.

У жінки залишилося четверо дітей.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій у коментарі 24 каналу зазначили, що не володіють інформацією про цей інцидент. Рятувальники на місце не виїжджали.

Редакція також намагається сконтактуватися з поліцією Києва, аби отримати інформацію про трагедію та уточнити, чи не було інших потерпілих.

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20 листопада частину України накрила негода. Найбільше постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Полтавська області.

У столиці потужний вітер наробив шкоди. У місті дерева впали на кілька машин, які були припарковані. Також шквальні пориви зірвали металеві листи з даху, на вулиці Васильківській один з них упав на автівку.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої жінки.

Уривок із допису

У настоятеля храму Преображення Господнього, що на Вирлиці, Сергія Коцара, померла його дружина.

Сьогодні, 20.11.2021р., на престольне свято у храмі мучениці Валерії, що на Гідропарку, під час хресної ходи дерево впало на матінку Марію і вона від отриманих травм померла на місці.

Їй було 35 років.