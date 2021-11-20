У ДСНС попередили, що вночі 21 листопада сильний вітер – у західних та північних областях. Вдень дуже вітряно стане у більшості українських регіонів.

Актуально Україною пронеслася негода: сильний вітер валив дерева – промовисті фото

Пориви сягатимуть 15 – 29 метрів на секунду. Рівень небезпечності – І – жовтий.

На Київщині теж потужні пориви

Не виключенням стане Київ та Київська область. Тут 21 листопада теж очікують на шквальні вітри. Їхня швидкість, за прогнозами, теж сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

У Києві дерева падали на машини

Зазначимо, що потужний вітер наробив шкоди у столиці вже 20 листопада. У місті дерева упали на кілька машин, які були припарковані. Наразі інформації про постраждалих немає. Також у Києві шквальні пориви зривали металеві листи з даху. На вулиці Васильківській один з них упав на автівку.

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Коротко про негоду в Україні 20 листопада:

Найбільше постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Полтавська області.

Буревій ламав дерева у містах: зокрема, у Полтаві та Харкові.

На Чернігівщині штормовий вітер повалив стовбури, які перекрили кілька ділянок траси.

У Черкаській області через шквали 10 населених пунктів залишились без світла.

Текст публікації ДСНС України:

Увага! Попередження про пориви вітру

21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.