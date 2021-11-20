В ГСЧС предупредили, что ночью, 21 ноября, сильный ветер – в западных и северных областях. Днем очень ветрено станет в большинстве украинских регионов.

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Порывы будут достигать 15 – 29 метров в секунду. Уровень опасности – І – желтый.

В Киевской области тоже мощные порывы

Не исключением станет Киев и Киевская область. Здесь 21 ноября тоже ожидают шквальные ветры. Их скорость, по прогнозам, тоже будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве деревья падали на машины

Отметим, что мощный ветер наделал урон в столице уже 20 ноября. В городе деревья упали на несколько машин, которые были припаркованы. Сейчас информации о пострадавших нет. Также в Киеве шквальные порывы срывали металлические листы с крыши. На улице Васильковской один из них упал на машину.

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Коротко о непогоде в Украине 20 ноября:

Больше всего пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Полтавская области.

Ураган ломал деревья в городах, в частности в Полтаве и Харькове.

В Черниговской области штормовой ветер повалил стволы, которые перекрыли несколько участков трассы.

В Черкасской области из-за шквалов 10 населенных пунктов остались без света.

Текст публикации ГСЧС Украины:

Внимание! Предупреждение о порывах ветра

21 ноября ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.