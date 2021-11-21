Трагедия случилась во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.
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В Киеве женщину придавило дерево
В столице дерево не выдержало сильно порыва ветра и упало. К сожалению, оно смертельно травмировало женщину.
Погибшая была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата, а именно Преображения Господня, на Вырлице.
Во время крестного хода на Марию упало дерево, и она от полученных травм умерла на месте. Ей было 35 лет,
– говорится в сообщении.
У женщины осталось четверо детей.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в комментарии 24 каналу отметили, что не владеют информацией об этом инциденте. Спасатели на место не выезжали.
Редакция также пытается связаться с полицией Киева, чтобы получить информацию о трагедии и уточнить, не было ли других пострадавших.
Непогода в Киеве: что известно
- 20 ноября часть Украины накрыла непогода. Больше всего пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Полтавская области.
- В столице мощный ветер нанес ущерб. В городе деревья упали на несколько припаркованных машин, также шквальные порывы сорвали металлические листы с крыши, на улице Васильковской один из них упал на машину.
Отрывок из сообщения
У настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице, Сергея Коцара, умерла его жена.
Сегодня, 20.11.2021 г., на престольный праздник в храме мученицы Валерии, в Гидропарке, во время крестного хода дерево упало на матушку Марию, и она от полученных травм скончалась на месте.
Ей было 35 лет.