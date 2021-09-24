У Києві дві машини на смерть збили чоловіка, який перебігав дорогу між двома переходами

Смертельна аварія сталася у Києві на площі Перемоги вночі 24 вересня. Одразу дві машини знесли пішохіда-порушника, який вирішив перебігти багатосмугову дорогу.

На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, лікарям довелося лише констатувати смерть пішохода, а правоохоронцям – відкрити кримінальну справу.

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Чоловік від отриманих травм загинув миттєво.

До переходів було зовсім трошки



Чоловік перебігав через площу Перемоги / Фото dtp.kiev.ua

За попередніми даними, пішохід раптово для водіїв у нічний час доби вибіг на дорогу.

Через це одна з машин збила чоловіка, а інша – переїхала його.

Інцидент стався у 70 метрах від одного та у 100 метрах від другого підземного переходу.

Чи перевищували водії автівок дозволену для руху швидкість, невідомо.

Очевидці зазначають, що часто бачать на цьому місці пішоходів, які вирішують перебігти жваву дорогу через площу.

Чи могли водії уникнути зіткнення з чоловіком, з'ясовуватимуть поліцейські. За фактом загибелі пішохода відкрили кримінальне провадження.