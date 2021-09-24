На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, лікарям довелося лише констатувати смерть пішохода, а правоохоронцям – відкрити кримінальну справу.
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Чоловік від отриманих травм загинув миттєво.
До переходів було зовсім трошки
Чоловік перебігав через площу Перемоги / Фото dtp.kiev.ua
- За попередніми даними, пішохід раптово для водіїв у нічний час доби вибіг на дорогу.
- Через це одна з машин збила чоловіка, а інша – переїхала його.
- Інцидент стався у 70 метрах від одного та у 100 метрах від другого підземного переходу.
- Чи перевищували водії автівок дозволену для руху швидкість, невідомо.
Очевидці зазначають, що часто бачать на цьому місці пішоходів, які вирішують перебігти жваву дорогу через площу.
Чи могли водії уникнути зіткнення з чоловіком, з'ясовуватимуть поліцейські. За фактом загибелі пішохода відкрили кримінальне провадження.