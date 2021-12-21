У Києві ексдружина з родиною викрала іноземця та тримала його у підвалі

Поліцейські Києва затримали 4 осіб, які викрали іноземця та вимагали у нього повернення неіснуючого боргу. Зловмисниками виявились родичі постраждалого.

Про злочин правоохоронці дізналися від мешканки Оболоні. Жінка розповіла їм, що до неї не повернувся її 34-річний співмешканець. Крім того, за словами заявниці, двоє невідомих вивезли чоловіка у невідомому напрямку.

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Поліцейські шукали постраждалого понад добу.

Тримали у підвалі гаражного боксу

Слідчі з'ясували, що чоловіка утримують в одному з гаражів у Деснянському районі Києва.

Під час штурму приміщення спецпризначенці затримали двох жінок – колишню дружину потерпілого та її матір.

У підвалі гараного боксу перебував зв'язаний іноземець.

Крім того, поліцейські затримали двох чоловіків, які також були причетні до злочину – брата ексдружини та його знайомого.

Фігуранти провадження, як з'ясувалося, викрали чоловіка та вимагали у нього 2 тисячі доларів, які він нібито був винен. Насправді жодних боргів у іноземця не було.

Колишня дружина, її матір та брат також виявилися іноземцями, а знайомий зловмисника – громадянином України, який раніше мав проблеми з законом.

Дії угруповання правоохоронці кваліфікували як незаконне викрадення людини. Якщо провину зловмисників визнають у суді, їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Незабаром затриманим обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео затримання людей, які викрали іноземця у Києві: