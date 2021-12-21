О преступлении правоохранители узнали от жительницы Оболони. Женщина рассказала им, что к ней не вернулся ее 34-летний сожитель. Кроме того, по словам заявительницы, двое неизвестных вывезли мужчину в неизвестном направлении.
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Полицейские искали пострадавшего более суток.
Держали в подвале гаражного бокса
- Следователи выяснили, что мужчину удерживают в одном из гаражей в Деснянском районе Киева.
- Во время штурма помещения спецназовцы задержали двух женщин – бывшую жену потерпевшего и ее мать.
- В подвале гаражного бокса находился связанный иностранец.
- Кроме того, полицейские задержали двух мужчин, которые также были причастны к преступлению – брата бывшей жены и его знакомого.
Фигуранты производства, как выяснилось, похитили мужчину и требовали у него 2 тысячи долларов, которые он якобы был им должен. На самом деле никаких долгов у иностранца не было.
Бывшая жена, ее мать и брат также оказались иностранцами, а знакомый злоумышленника – гражданином Украины, который ранее имел проблемы с законом.
Действия группировки правоохранители квалифицировали как незаконное похищение человека. Если вину злоумышленников признают в суде, им грозит до 5 лет заключения.
Вскоре задержанным будут избирать меру пресечения.
Смотрите видео задержания людей, похитивших иностранца в Киеве: