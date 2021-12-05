У Києві горів багатоповерховий житловий будинок: фото з місця події

У Києві спалахнулася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок інциденту рятувальники евакуювали 30 людей.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загоряння сталося 4 грудня близько 19:34 на вулиці Миколи Ушакова, 14-а, що в Святошинському районі столиці.

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Пожежа виникла в одній із квартир на 12 поверсі 16-поверхового житлового будинку,

– зазначили у ДСНС.

Рятувальники, які прибули на місце події, відразу ж приступили до гасіння полум'я. Відтак, о 20:21 полум'я на площі 30 квадратних метрів локалізували, а о 20:39 – ліквідували.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій також миттєво евакуювали з верхніх поверхів 30 мешканців будинку. До слова, жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

На місці події було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної техніки і 33 рятувальники. Причини виникнення пожежі наразі встановлюється.

У Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку / Фото ДСНС

Текст публікації ДСНС:

Під час ліквідації пожежі в квартирі на безпечну відстань було виведено 30 осіб.

4 грудня о 19:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Ушакова, 14-а, що у Святошинському районі столиці.

До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в одній із квартир на 12 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до евакуації мешканців з верхніх поверхів та до гасіння пожежі.

О 20:21 пожежу на площі 30 квадратних метрів було локалізовано, а о 20:39 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 30 осіб.

На місці події було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної техніки та 33 одиниці особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.