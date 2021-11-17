У Києві з громадським транспортом подорожчає проїзд і в маршрутках

17 листопада 2021 , 14:51
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Джерело:

"Сьогодні"

В Асоціації перевізників Київщини кажуть, що потрібно дочекатися рішення місцевої влади. Тоді вже стане відомо, чи подорожчає проїзд у маршрутках. Натомість у Всеукраїнському об'єднанні перевізників зазначають, подорожчання транспорту – неминуче.

У мерії кажуть, що рішення щодо нових тарифів не є остаточним і необхідно провести громадські слухання. Про це повідомили 17 листопада.

До теми Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Остаточно сказати ще не можуть

В Асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення щодо ситуації.

Дивитимемося по ситуації. Багато залежить від того, які вимоги до перевізників виставлятиме міська влада і якою буде остаточна вартість проїзду в Київпастрансі,
– повідомив голова Асоціації перевізників Ігор Мойсеєнко.

Там зазначають, що це питання обговорюватимуть ближче до 1 січня і тоді ухвалять рішення.

Подорожчання в маршрутках неминуче

Натомість голова Всеукраїнського об'єднання перевізників зазначає, що, коли влада все встановить вищі ціни на проїзд, то маршрутки однозначно теж дорожчатимуть.

Подорожчання транспорту неминуче. Все дорожчає: пальне, запчастини, електроенергія. Але те, що місто вирішило підняти вартість проїзду відразу в 2,5 раза, м'яко кажучи, шокувало всіх,
– заявив Ігор Житинський.

Чоловік додає, що перевізники купують за власні кошти маршрутки, в той час, коли комунальний транспорт отримує допомогу з бюджету.

Нова ціна за проїзд у Києві

З 1 січня в Києві можуть підвищити ціни за проїзд у громадському транспорті.

  • Разовий квиток коштуватиме 20 гривень.
  • Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1 – 9 поїздок).
Автор: Марта Кушка