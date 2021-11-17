В мэрии говорят, что решение по новым тарифам не является окончательным и необходимо провести общественные слушания. Об этом сообщили 17 ноября.
К теме Разовый билет – 20 гривен: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
Окончательно сказать еще не могут
В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что нужно дождаться, когда состоятся общественные обсуждения по ситуации.
Будем смотреть по ситуации. Многое зависит от того, какие требования к перевозчикам будет выставлять городская власть и какой будет окончательная стоимость проезда в Киевпасстрансе,
– сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Игорь Мойсеенко.
Там отмечают, что этот вопрос будут обсуждать ближе к 1 января и тогда примут решение.
Подорожание в маршрутках неизбежно
Зато председатель Всеукраинского объединения перевозчиков отмечает, что, когда власть установит более высокие цены на проезд, то маршрутки однозначно тоже будут дорожать.
Подорожание транспорта неизбежно. Все дорожает: топливо, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря, шокировало всех,
– заявил Игорь Житинский.
Мужчина добавляет, что перевозчики покупают за собственные средства маршрутки, в то время, когда коммунальный транспорт получает помощь из бюджета.
Новая цена за проезд в Киеве
С 1 января в Киеве могут повысить цены за проезд в общественном транспорте.
- Разовый билет будет стоить 20 гривен.
- Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для киевлян, которые покупают электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1 – 9 поездок).