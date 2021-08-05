На Позняках у Києві комунальники поклали новий асфальт навколо припаркованої автівки: фото
Джерело:"ХК"
Київські дорожники кілька днів шукали власника машини, яка заважала їм покласти асфальт по всій проїзній частині. З початку серпня поліцейські та представники ЖЕКу організувати евакуацію автівки не змогли .
Про інцидент, який стався на проспекті Бажана у Дарницькому районі Києва, написали у спільноті "ХК" у телеграмі. Після кількох днів пошуків власника Ford Fusion комунальники встелили асфальт навколо "американця".
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Майже одразу після цього евакуатор прибрав машину з місця.
Вкладатимуть асфальт вручну
- Оголошення про пошук власника Ford розміщували у соцмережах з початку червня. Однак керманич автівки не з'являвся.
- Комунальники зверталися до поліції та ЖЕКу, однак правоохоронці казали, що не мають повноважень прибрати авто.
- Місцеві мешканці стверджують, що власник машини перебуває за кордоном, тому перегнати транспорт не зміг.
- Лише коли дорогу закатали у асфальт, автівка дивним чином зникла. Хтось все ж таки замовив евакуатор та перевіз її на інше місце.
Ми стали заручниками цієї ситуації. Тепер доведеться переробити цю діляночку вручну. Але якість ручної роботи та результати від спецтехніки – зовсім різні поняття,
– розповів у коментарі Kyiv.Media представник підрядної компанії, яка займалася ремонтом дороги.
Як виявилось, машину прибрати все ж таки могли / Фото Kyiv.Media