У Києві на марші солідарності з білорусами відбулися сутички: відео

У Києві 8 серпня відбулася акція на підтримку білоруських політв'язнів. Утім без сутичок не обійшлося – учасники застосували перцеві балончики.

Сутички на акції солідарності з білорусами

Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група осіб. Деякі з них – представники "Нацкорпусу", які запевнили, що беруть участь в акції не від цієї організації.

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Вони заявили, що представники руху анархістів, які також прийшли на марш, – провокатори. Націоналісти намагалися зірвати їхній плакат. Між сторонами сталися сутички, з обидвох боків активісти застосовували перцеві балончики.

Представники Нацкорпусу сказали, що перед маршем погодили використання української та біло-червоної символіки. Тоді правоохоронці пояснили анархістам, що захід має відбуватися без символік та політичних партій. Після того їхній плакат згорнули.

Дивіться відео сутичок на акції на підтримку білоруських політв'язнів:

Реакція "Білоруського дому"

Представник "Білоруського дому" Євген Городнічук зазначив, що ніхто не проти, що приходять люди різних політичних поглядів.

Але вони нав'язували свої політичні погляди, які не стосуються ні проблеми Білорусі, ні проблеми України. Буде хода анархістів – будь ласка,

– наголосив Городнічук.

Що відомо про акцію в Києві