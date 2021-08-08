Акція відбувалась на Майдані Незалежності. Організатори зауважили, що від початку протестів у Білорусі минув рік.

До теми Планував сім'ю, дитину, – друзі Шишова кажуть, що його могли вбити спецслужби Росії або Білорусі

Мітингарі наголосили, що тоді білоруси зробили свій вибір і вирішили боротися за майбутнє країни. Крім того, озвучили статистику, за якою тільки з 9 до 13 серпня 2020 року в Білорусі було затримано понад 7 тисяч людей, а катували ще понад 2 тисячі.

Виступала громадянська дружина Шишова

На акції виступила громадянська дружина Шишова Божена Жолудь. Дівчина закликала білорусів пам'ятати про активіста та про інших жертв режиму Лукашенка.

Акція на підтримку політв'язнів у Білорусі / Фото "Цензор нет":

Смерть Віталія Шишова: що треба знати