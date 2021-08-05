У Києві на місце вбивства Шишова приносять квіти й біло-червоні прапори Білорусі

У Києві на місці вбивства білоруського активіста Віталія Шишова обладнали меморіал. Люди приносять туди квіти, прапори й лампадки.

Це зробили його друзі та близькі через 3 доби після того, як його знайшли повішаним у парку. "Ми пам’ятаємо, ми не пробачимо", – пишуть у спільноті "Білоруський дім в Україні".

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Спочатку зник, а потім знайшли повішаним

Нагадаємо, що спочатку в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Віталій Шишов зник – він не повернувся з ранкової пробіжки.

Пізніше, 3 серпня, 26-річного Шишова знайшли близько 8-ї ранку повішеним у парку неподалік ЖК "Чайка" у Києві. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Поліція знала про стеження за Шишовим

Друзі загиблого стверджують, що на його тілі були сліди побиття. Також близькі Віталія Шишова зазначають, що за ним давно слідкували й про це знали у поліції.