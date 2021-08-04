В організації зазначили, що Батулін перервав свою закордонну поїздку після звістки про смерть голови Білоруського дому Віталія Шишова.

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Заступника Шишова не пустили в Україну

Батулін хотів потрапити Україну, однак йому це не вдалося. Заступник громадської організації не зміг перетнути кордон на пункті пропуску "Устилуг" (Волинь). Там чоловіку повідомили, що з моменту виїзду він є нев'їзним.

За словами прикордонників, Служба безпеки України заборонила в'їзд (Батуліну – 24 канал) на 3 роки. Як у даній ситуації це розцінювати? Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на "таємність" СБУ,

– зазначили в організації.

У Білоруському домі розповіли, що Батулін 14 липня виїхав на територію Євросоюзу "для вирішення питань з документами". 3 серпня після інформації про виявлення тіла Шишова він "поспіхом виїхав першим автобусом назад до Києва".

Смерть Віталія Шишова: що відомо