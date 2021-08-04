В організації зазначили, що Батулін перервав свою закордонну поїздку після звістки про смерть голови Білоруського дому Віталія Шишова.
Читайте також Активісти анонсували нові акції у Києві через смерть Шишова і ситуацію в Білорусі
Заступника Шишова не пустили в Україну
Батулін хотів потрапити Україну, однак йому це не вдалося. Заступник громадської організації не зміг перетнути кордон на пункті пропуску "Устилуг" (Волинь). Там чоловіку повідомили, що з моменту виїзду він є нев'їзним.
За словами прикордонників, Служба безпеки України заборонила в'їзд (Батуліну – 24 канал) на 3 роки. Як у даній ситуації це розцінювати? Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на "таємність" СБУ,
– зазначили в організації.
У Білоруському домі розповіли, що Батулін 14 липня виїхав на територію Євросоюзу "для вирішення питань з документами". 3 серпня після інформації про виявлення тіла Шишова він "поспіхом виїхав першим автобусом назад до Києва".
Смерть Віталія Шишова: що відомо
- Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці зазначили, що перевірятимуть всі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства.
- Близькі активіста переконані, що це було не самогубство. Вони розповіли, що за Шишовим стежили відтоді, як він приїхав в Україну.