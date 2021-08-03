На акції вшанування виступив засновник білоруського руху солідарності "Разам" В'ячеслав Сівчик. Він наголосив, що активісти не мовчатимуть про злочини режиму Олександра Лукашенка.

Читайте також Пора взяти в руки вила, – дівчина Шишова на акції пам'яті загиблому активісту

У Києві білоруські активісти й надалі проводитимуть акції

Найкращою пам’яттю для вбитого Віталія Шишова є ще більша активність всіх білорусів Києва і всіх друзів білорусів,

– зазначив Сівчик.

Він нагадав, що на столичному Майдані Незалежності вже рік щонеділі проходять акції протесту проти злочинів білоруської влади. Такий же протест відбудеться і 8 серпня, о 14:00.

Сівчик закликав долучитися до нього якомога більше людей, аби нагадати Лукашенку та людям, які сидять у дипустановах, що вони повинні відповідати за свої вчинки, вбивства, терор, репресії проти власного народу.

Довідка. В акції пам'яті загиблого Шишова у столиці України взяли участь сотні людей. Організатори звернулися до Володимира Зеленського та МВС України з вимогою знайти та покарати тих, хто причетний до вбивства активіста. Також вони зазначили, що Україна мала б припинити усі стосунки з режимом Лукашенка.

Акція пам'яті Шишова під білоруським посольством у Києві: відео

Смерть Віталія Шишова: що відомо