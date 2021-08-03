На акции чествования выступил основатель белорусского движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. Он подчеркнул, что активисты не будут молчать о преступлениях режима Александра Лукашенко.

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В Киеве белорусские активисты и в дальнейшем будут проводить акции.

Лучшей памятью для убитого Виталия Шишова является еще большая активность всех белорусов Киева и всех друзей белорусов,

– отметил Сивчик.

Он напомнил, что на столичном Майдане Независимости уже год каждое воскресенье проходят акции протеста против преступлений белорусских властей. Такой же протест состоится и 8 августа, в 14:00.

Сивчик призвал присоединиться к нему как можно больше людей, чтобы напомнить Лукашенко и людям, которые сидят в дипучреждениях, что они должны отвечать за свои поступки, убийства, террор, репрессии против собственного народа.

Справка. В акции памяти погибшего Шишова в столице Украины приняли участие сотни людей. Организаторы обратились к Владимиру Зеленскому и МВД Украины с требованием найти и наказать тех, кто причастен к убийству активиста. Также они отметили, что Украина должна прекратить все отношения с режимом Лукашенко.

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