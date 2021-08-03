Об этом в эфире радио сообщил один из журналистов Христо Грозев. Он полагает, что в случае с Шишовым речь идет не о самоубийстве.
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Можем предположить, что это – спецоперация, – Грозев
Я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины событий. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт,
– заметил Грозев.
Расследователь говорит, что по его информации, в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России. Они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп. В Bellingcat намерены направить все ресурсы на расследование.
Коротко о смерти Виталия Шишова:
- Шишов пропал 2 августа во время пробежки в Святошинском районе Киева.
- Связь с ним пропала.
- 3 августа его нашли повешенным в одном из столичных парков – неподалеку от его жилья.
- Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Друзья и соратники не верят в то, что Шишов совершил самоубийство.
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