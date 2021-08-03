Его близкие и коллеги убеждены, что за этой ужасной смертью стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси – Александра Лукашенко. Мол, диктатор снова взялся за уничтожение несогласных.

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Депутаты обратились к главе МВД

Представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" призвали министра внутренних дел Дениса Монастырского взять расследование смерти Шишова под личный контроль. Мол, могут быть причастны белорусские спецслужбы.

Депутаты попросили проверить информацию от представителя инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL – Игоря Макара. Ранее тот заявил, что режим Лукашенко приступил к масштабной операции против влиятельных сторонников оппозиции за рубежом.

Украинцы называют смерть Шишова казнью

Бывший нардеп Игорь Мосийчук сделал репост с телеграмм-канала "Український світанок".. Очевидно, что он, как и большинство украинцев, не верит, что Шишов мог наложить на себя руки.

"Еще вчера мы прямо указали, что Шишова похитили с целью казни, которую сейчас пытаются замаскировать под самоубийство", – говорится в распространенной им публикации.

Бобровская: белорусское КГБ вычищает несогласных

О смерти Шишова высказалась и народный депутат Соломия Бобровская, которая накануне вышла из "Голоса". "Украина – гостеприимная... и безопасная для друзей белорусов. Это просто какой дикий сюр", – написала она в фейсбуке.

Передаю привет контрразведке нашего СБУ, что под их носом белорусское КГБ вычищает несогласных как у себя дома,

– добавила политик.



Параллель с делом Шеремета

Украинский кинорежиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов убежден, что лидера "Белорусского дома в Украине" убили. "Еще одно политическое убийство вроде убийства Шеремета, след от которого ведет на север", – убежден он.

Отметим, что белорусский журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева в 2016 году. Он сел в авто, под которым была установлена взрывчатка. Это дело расследуют до сих пор.



Айвазовская: белорусы нуждаются в защите в Украине

Ольга Айвазовская, которая возглавляет ОО "ОПОРА", отметила, что смерть Шишова – это невероятное трагическое событие. Она подчеркнула, что белорусским активистам нужна защита в Украине, поэтому сообщения о слежке за ними не должны игнорироваться правоохранителями.

В "Белорусском доме" ранее рассказали, что за их руководителем постоянно следили, с тех пор как он приехал в Украину. Организацию предупреждали о возможных провокациях. Речь шла как о похищении, так и даже о ликвидации.



Смолий: Лукашенко объявил Шишова личным врагом

Юрист Андрей Смолий написал в фейсбуке, что Украина "стала проходным двором для Лукашенко и путинских спецслужб". И добавил, что правовое государство в Украине "уничтожено и растоптано". Кроме этого он обратил внимание и на то, что несколько месяцев назад белорусский диктатор Лукашенко объявил Шишова личным врагом.

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