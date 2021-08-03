Його близькі та колеги переконані, що за цією жахливою смертю стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі – Олександра Лукашенка. Мовляв, диктатор знову взявся за знищення незгодних.

До теми Втік від Лукашенка й помер у Києві: біографія білоруського активіста Віталія Шишова

Депутати звернулися до очільника МВС

Представники міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь" закликали міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського має взяти розслідування смерті Шишова під особистий контроль. Мовляв, можуть бути причетні білоруські спецслужби.

Депутати попросили перевірити інформацію від представника ініціативи колишніх білоруських силовиків BYPOL – Ігоря Макара. Раніше той заявив, що режим Лукашенка приступив до масштабної операції проти впливових прихильників опозиції за кордоном.

Українці називають смерть Шишова стратою

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зробив репост з телеграм-каналу "Український світанок". Очевидно, що він, як і більшість українців, не вірить, що Шишов міг накласти на себе руки.

"Ще вчора ми прямо вказали, що Шишова викрали з метою страти, яку наразі намагаються замаскувати під самогубства", – мовиться у поширеній ним публікації.

Бобровська: Білоруське КДБ вичищає незгодних

Про смерть Шишова висловилася й народна депутатка Соломія Бобровська, яка напередодні вийшла з "Голосу". Україна – гостинна... і безпечна для друзів білорусів. Це просто який дикий сюр", – написала вона у фейсбуці.

Передаю вітання контррозвідці нашого СБУ, що під їхнім носом білоруське КДБ вичищає незгодних як у себе вдома,

– додала політикиня.



Паралель зі справою Шеремета

Український кінорежисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов переконаний, що лідера "Білоруського дому в Україні" вбили. "Ще одне політичне вбивство на кшталт вбивства Шеремета, слід від якого веде на північ", – переконаний він.

Зазначимо, що білоруський журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва у 2016 році. Він сів у авто, під яким була встановлена вибухівка. Цю справу розслідують досі.



Айвазовська: Білоруси потребують захисту в Україні

Ольга Айвазовська, яка очолює ГО "ОПОРА", зазначила, що смерть Шишова – це неймовірна трагічна подія. Вона наголосила, що білоруським активістам потрібен захист в Україні, тож повідомлення про стеження за ними не повинні ігноруватися правоохоронцями.

У "Білоруському домі" раніше розповіли, що за їхнім керівником постійно стежили, відколи він приїхав в Україну. Організацію попереджали про можливі провокації. Йшлося як про викрадення, так і навіть про ліквідацію.



Смолій: Лукашенко оголосив Шишова особистим ворогом

Юрист Андрій Смолій написав у фейсбуці, що Україна "стала прохідним двором для лукашенківських та путінських спецслужб". Й додав, що правова держава в Україні "знищена та розтоптана". Крім цього він звернув увагу й на те, що кілька місяців назад білоруський диктатор Лукашенко оголосив Шишова особистим ворогом.

Що відомо про зникнення та смерть Шишова: основне