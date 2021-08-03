Про зламаний ніс Юрію – другу Шишова – розповіли правоохоронці після огляду тіла. Соратник білоруса поділився історією про те, як відбувалися його пошуки.

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Тіло Шишова знайшли його друзі

Близько 12 години ранку дівчина активіста написала Юрію, що той вже кілька годин не повертається після пробіжки. Зауважимо, Шишов завжди бігав за однаковим маршрутом, після того займався на турніках. За 60 – 90 хвилин він повертався додому.

За словами Юрія, спершу друзі почали шукати лідера "Білоруського дому в Україні" самостійно. Однак згодом таки звернулися у поліцію та долучили біженців з Білорусі. Пошуки тривали до 22:00.

Згодом друзі Шишова знову пішли за маршрутом його пробіжки. Вони постійно дзвонили до чоловіка у надії почути дзвінок телефону. Однак всі намагання були марними.

Ми поновили пошуки близько 6 ранку. Усі розділилися. Один з наших хлопців побачив здалеку щось схоже на повішене тіло. Працівники поліції вже були з нами. На відстані кількох метрів я вже зрозумів, що це Віталій,

– розповів Юрій.

Коротко про смерть активіста