О сломанном носе Юрию – другу Шишова – рассказали правоохранители после осмотра тела. Соратник белоруса поделился историей о том, как проходили его поиски.
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Тело Шишова нашли его друзья
Около 12:00 утра девушка активиста написала Юрию, что тот уже несколько часов не возвращается после пробежки. Заметим, Шишов всегда бегал по одинаковому маршруту, после того занимался на турниках. Через 60 – 90 минут он возвращался домой.
По словам Юрия, сначала друзья начали искать лидера "Белорусского дома в Украине" самостоятельно. Однако впоследствии все же обратились в полицию и привлекли беженцев из Беларуси. Поиски продолжались до 22:00.
Впоследствии друзья Шишова снова пошли по маршруту его пробежки. Они постоянно звонили мужчине в надежде услышать звонок телефона. Однако все попытки были тщетными.
Мы возобновили поиски около 6 утра. Все разделились. Один из наших ребят увидел издалека что-то вроде повешенного тела. Работники полиции уже были с нами. На расстоянии нескольких метров я уже понял, что это Виталий,
– рассказал Юрий.
Коротко о смерти активиста
- Белорус пропал 2 августа в Святошинском районе Киева. Утром следующего дня его нашли повешенным. В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Друзья активиста рассказали, что с тех пор как тот переехал в Украину, за ним постоянно следили.
- В Европарламенте вину за смерть Шишова возлагают на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.