О сломанном носе Юрию – другу Шишова – рассказали правоохранители после осмотра тела. Соратник белоруса поделился историей о том, как проходили его поиски.

К теме Дело рук Лукашенко, – в Европарламенте отреагировали на "повешение" Шишова

Тело Шишова нашли его друзья

Около 12:00 утра девушка активиста написала Юрию, что тот уже несколько часов не возвращается после пробежки. Заметим, Шишов всегда бегал по одинаковому маршруту, после того занимался на турниках. Через 60 – 90 минут он возвращался домой.

По словам Юрия, сначала друзья начали искать лидера "Белорусского дома в Украине" самостоятельно. Однако впоследствии все же обратились в полицию и привлекли беженцев из Беларуси. Поиски продолжались до 22:00.

Впоследствии друзья Шишова снова пошли по маршруту его пробежки. Они постоянно звонили мужчине в надежде услышать звонок телефона. Однако все попытки были тщетными.

Мы возобновили поиски около 6 утра. Все разделились. Один из наших ребят увидел издалека что-то вроде повешенного тела. Работники полиции уже были с нами. На расстоянии нескольких метров я уже понял, что это Виталий,

– рассказал Юрий.

Коротко о смерти активиста