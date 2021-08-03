Про це в ефірі радіо повідомив один з журналістів Христо Грозєв. Він думає, що у випадку з Шишовим мовиться не про самогубство.
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Можемо припустити, що це – спецоперація, – Грозєв
Я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не буде повної картини подій. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт,
– зауважив Грозєв.
Розслідувач каже, що за його інформацією, у Києві присутні співробітники ФСБ Росії. Вони інтегрувались серед опозиційних білоруських груп. У Bellingcat мають намір направити всі ресурси на розслідування.
Коротко про смерть Віталія Шишова:
- Шишов зник 2 серпня під час пробіжки у Святошинському районі Києві.
- Зв'язок з ним зникнув.
- 3 серпня його знайшли повішеним в одному зі столичних парків – неподалік від його житла.
- Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Друзі та соратники не вірять у те, що Шишов скоїв самогубство.
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