У Києві молодик жорстоко побив товариша битою через борг

Напад на 30-річного киянина стався у його ж будинку у Шевченківському районі столиці. Внаслідок побиття потерпілий опинився у лікарні з тяжкими травмами.

Поліцейські дізналися про злочин від самого постраждалого, який звернувся до них після нападу. Чоловік розповів, що його побив битою 23-річний товариш.

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Незабаром після цього правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного.

Вимагав віддати борг



30-річного киянина побив битою його ж товариш / Фото поліції Києва

Як з'ясували поліцейські, 23-річний киянин домовився про зустріч з постраждалим у його квартирі на вулиці Кирпоноса.

Під час спілкування між чоловіками виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття власника оселі.

Закінчився напад у під'їзді багатоповерхівки. Зловмисник залишив потерпілого лежати та втік.

На місці події працювали медики швидкої, патрульні та слідчі. Лікарі госпіталізували постраждалого.

За фактом побиття чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Інцидент вони кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Йому вже повідомили про підозру та незабаром обиратимуть запобіжний захід.

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