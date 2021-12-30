Полицейские узнали о преступлении от самого пострадавшего, который обратился к ним после нападения. Мужчина рассказал, что его избил битой 23-летний товарищ.

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Вскоре после этого правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого.

Требовал отдать долг



30-летнего киевлянина избил битой его же товарищ / Фото полиции Киева

Как выяснили полицейские, 23-летний киевлянин договорился о встрече с пострадавшим в его квартире на улице Кирпоноса.

Во время общения между мужчинами возник конфликт, который перерос в жестокое избиение владельца дома.

Закончилось нападение в подъезде многоэтажки. Злоумышленник оставил потерпевшего лежать и скрылся.

На месте происшествия работали медики скорой, патрульные и следователи. Врачи госпитализировали пострадавшего.

По факту избиения мужчины правоохранители открыли уголовное производство. Инцидент они квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. Ему уже сообщили о подозрении и вскоре будут выбирать меру пресечения.

Похожий случай на Киевщине

12 октября 2021 года в Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный расстрелял машину, в которой сидела семья с ребенком. По данным следствия, потерпевшие 6 месяцев получали угрозы из-за 100 тысяч долларов долга. В результате инцидента водителя иномарки госпитализировали в больницу с 3 огнестрельными ранениями.