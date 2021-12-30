Инцидент произошел примерно в 20:00 в селе на Дунаевеччине. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что по улице Подлесной он обнаружил раненым своего 47-летнего соседа.

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Выяснилось, что пострадавший мужчина босиком и раздетый прибежал к соседу с просьбой о помощи, после чего сразу же потерял сознание.

Мужчину ранила его жена

Следователи установили, что мужчина употреблял алкоголь вместе со своими тещей и женой. Во время этого между ними возник конфликт. В результате женщины вытолкали мужчину на улицу.

Пытаясь попасть в дом, он разбил палкой окно и хотел залезть внутрь. Тогда жена схватила нож, который лежал на подоконнике, и ранила мужа.

Пострадавший в тяжелом состоянии

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Дунаевецкой многопрофильной больницы. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Женщине грозит до 8 лет тюрьмы

Полицейские задержали 34-летнюю жену потерпевшего. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Решают вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Сейчас следственные действия продолжаются.

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