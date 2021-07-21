У Києві на мосту Патона знову "водоспад": втретє за місяць
21 липня 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві на мосту Патона знову відбувся порив труби із гарячою водою. Цього разу це сталось одночасно у 2 місцях.
Як повідомили в КМДА, пошкодження тепломережі на мосту локалізували. Зараз цю ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.
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В Адміністрації нагадали, що тепломережа збудована у 1962 році, натякаючи на її зношеність.
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Також відео чергового "водоспаду" на мосту Патона опублікували у соцмережах.