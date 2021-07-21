У Києві на мосту Патона знову "водоспад": втретє за місяць

У Києві на мосту Патона знову відбувся порив труби із гарячою водою. Цього разу це сталось одночасно у 2 місцях.

Як повідомили в КМДА, пошкодження тепломережі на мосту локалізували. Зараз цю ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

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В Адміністрації нагадали, що тепломережа збудована у 1962 році, натякаючи на її зношеність.

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Також відео чергового "водоспаду" на мосту Патона опублікували у соцмережах.

Постійні пориви

Нагадаємо, що минулого разу пошкодження виникло через проведення гідравлічних випробувань. Це сталось 12 липня.

2 липня також сталась аналогічна аварія на цьому мосту.

Тепломережа, яка розташована на мосту, забезпечує постачання тепла до близько 200 житлових будинків на Русанівці й Березняках.