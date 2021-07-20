Майже цілий день комунальники та рятувальники працювали над відкачуванням води на підтопленій внаслідок стихії станції підземки. Пішохідний перехід, де розташований одін зі входів до "Академмістечка" був затоплений через добу після самого інциденту.

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Щоб потрапити до метро, місцевим мешканцям доводилося ходити дощечками, які проклали посеред калюж.

МАФи без електропостачання



Киянам доводиться ходити дощечками, аби не промочити ноги на станції "Академмістечко" / Фото Kyiv Media

Чи призвела негода до руйнувань у підземному переході та самому "Академмістечку", наразі невідомо.

Однак власники МАФів, які працювали у приміщенні, точно муситимуть відновлювати свої торгівельні точки.

Крім того, всі МАФи залишилися без постачання електроенергії. Скоріш за все, вода пошкодила кабелі живлення.



Комунальники та рятувальники цілий день відкачували воду з підземного переходу / Фото Kyiv Media

Внаслідок негоди у Києві 19 липня довелося тимчасово зачиняти станції метро "Академмістечко" та "Берестейська". Наземний транспорт почав працювати з відхиленням від графіка, а чимала кількість вулиць виявилася підтопленою. Крім того, через стихію на проїзні частини впало чимало дерев.