"Берестейська станція"

Пресслужба "Київського метрополітену" розповіла, що станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин (потрапляння води в касову залу станції).

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Наразі на місці працюють фахівці.

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Станція "Академмістечко"

За даними Kyiv Metro Alerts, станцію "Академмістечко" закрили також через потрапляння води у касу. Час відновлення роботи станції повідомлять згодом.

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