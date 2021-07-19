"Берестейська станція"
Пресслужба "Київського метрополітену" розповіла, що станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин (потрапляння води в касову залу станції).
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Наразі на місці працюють фахівці.
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Станція "Академмістечко"
За даними Kyiv Metro Alerts, станцію "Академмістечко" закрили також через потрапляння води у касу. Час відновлення роботи станції повідомлять згодом.
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