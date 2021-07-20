Почти целый день коммунальщики и спасатели работали над откачкой воды на подтопленных в результате стихии станции подземки. Пешеходный переход, где расположен один из входов "Академгородка" был затоплен спустя сутки после самого инцидента.
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Чтобы попасть в метро, местным жителям приходилось ходить по дощечкам, которые проложили среди луж.
МАФы без электроснабжения
Киевлянам приходится ходить по дощечкам, чтобы не промочить ноги на станции "Академгородок" / Фото Kyiv Media
- Привела ли непогода к разрушениям в подземном переходе и самом "Академгородке", пока неизвестно.
- Однако владельцы МАФов, которые работали в помещении, точно вынуждены восстанавливать свои торговые точки.
- Кроме того, все МАФы остались без снабжения электроэнергии. Скорее всего, вода повредила кабели питания.
Коммунальщики и спасатели целый день откачивали воду из подземного перехода / Фото Kyiv Media