Почти целый день коммунальщики и спасатели работали над откачкой воды на подтопленных в результате стихии станции подземки. Пешеходный переход, где расположен один из входов "Академгородка" был затоплен спустя сутки после самого инцидента.

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Чтобы попасть в метро, местным жителям приходилось ходить по дощечкам, которые проложили среди луж.

МАФы без электроснабжения



Киевлянам приходится ходить по дощечкам, чтобы не промочить ноги на станции "Академгородок" / Фото Kyiv Media

Привела ли непогода к разрушениям в подземном переходе и самом "Академгородке", пока неизвестно.

Однако владельцы МАФов, которые работали в помещении, точно вынуждены восстанавливать свои торговые точки.

Кроме того, все МАФы остались без снабжения электроэнергии. Скорее всего, вода повредила кабели питания.



Коммунальщики и спасатели целый день откачивали воду из подземного перехода / Фото Kyiv Media

Вследствие непогоды в Киеве 19 июля пришлось временно закрывать станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Наземный транспорт начал работать с отклонением от графика, а немалое количество улиц оказалось подтопленными. Кроме того, из-за стихии на проезжие части упало немало деревьев.