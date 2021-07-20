Таке скупчення утворилось через те, що на станції відкрити лише одні дверцята, турнікети не працюють. Схоже, що вчорашній потоп призвів до технічних проблем.
До теми Через зливу: у Києві в громадському туалеті застрягли 3 людей – фото
Наразі в КП "Київський метрополітен" не коментують ситуацію. Про неї дізналися із соцмереж.
Вчора потоп, а сьогодні – людський потік,
– йдеться на сторінці "Київ оперативний".
Потоп у Києві
19 липня у столиці через сильний дощ значно підтопило деякі вулиці й станції метро. Ми зібрали відео, які знімали очевидці негоди.