Як зазначили у Київській службі порятунку, 34 рятувальники та 7 одиниць спецтехніки були залучені до ліквідації наслідків масштабних опадів. Трьом водолазам довелося деблокувати жінок, які застрягли в туалеті затопленого підземного переходу.
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що відомо про блокування людей в туалеті на Оболоні
- Про людей, які не можуть вийти на поверхню, на вулиці Архипенка, 6, рятувальники КАРС дізналися під час масштабної зливи.
- На місце події прибули спеціалісти, які терміново спустилися до підтопленого переходу.
- За допомогою лома комунальники відкрили двері громадської вбиральні та звільнили жінок, які перебували у приміщенні, яке також почало затоплювати.
Жінок з туалету розблоковували рятувальники / Фото dtp.kiev.ua
Крім того, рятувальники комунального підприємства займалися розблокуванням виїзду від падіння дерева машині швидкої на Квітневій вулиці, обстежували затоплення підвалу у поліклініці на Мостіцькій, а також відкачували воду на шляхопроводі біля станції метро "Дорогожичі".