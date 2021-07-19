Как отметили в Киевской службе спасения, 34 спасателя и 7 единиц спецтехники были привлечены к ликвидации последствий масштабных осадков. Трем водолазам пришлось деблокировать женщин, застрявших в туалете затопленного подземного перехода.
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В результате инцидента никто не пострадал.
Что известно о блокировке людей в туалете на Оболони
- О людях, которые не могут выйти на поверхность, на улице Архипенко, 6, спасатели КАРС узнали во время масштабного ливня.
- На место происшествия прибыли специалисты, которые срочно спустились к подтопленному переходу.
- С помощью лома коммунальщики открыли двери общественной уборной и освободили женщин, находившихся в помещении, которое также начало затапливать.
Женщин из туалета разблокировали спасатели / Фото dtp.kiev.ua
Кроме того, спасатели коммунального предприятия занимались разблокировкой выезда от падения дерева машине скорой на Апрельской улице, обследовали затопления подвала в поликлинике на Мостицкой, а также откачивали воду на путепроводе возле станции метро "Дорогожичи".