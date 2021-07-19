Він утворює потужні хмари висотою до 12 кілометрів і температурою на вершинах мінус 60 градусів за Цельсієм, а посилення вітру здатне пригинати та ламати дерева. Подекуди навіть випав град.

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В Києві постраждали станції метро

За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця 19 липня не лише у столиці, а й у західних та північних областях. Одними з перших постраждали станції метро:

"Берестейська";

"Академмістечко".

Щоб вода не потрапила на колії, у переході до станції "Берестейська" зачинили гермозатвор. Наразі Берестейська вже працює у звичному режимі, так само як і станція "Академмістечко". Але підземні переходи у Києві – затоплені.

Через сильний дощ деякі вулиці української столиці перетворилися на Венецію. За даними "Київавтодору", у столиці за пів години випала майже тижнева норма води.

Штормове попередження – в низці областей

Через це до ліквідації негоди залучили 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання. Понад 300 людей долають наслідки негоди. У КМДА заявили, про затримки наземного громадського транспорту.

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Крім Києва, ДСНС оголосила штормове попередження у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях і в Карпатах.