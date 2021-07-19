Он образует мощные облака высотой до 12 километров и температурой на вершинах минус 60 градусов по Цельсию, а усиление ветра способно пригибать и ломать деревья. Кое-где даже выпал град.

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В Киеве пострадали станции метро

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца 19 июля не только в столице, но и в западных и северных областях. Одними из первых пострадали станции метро:

"Берестейская";

"Академгородок".

Чтобы вода не попала на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыли гермозатвор. Сейчас Берестейская уже работает в обычном режиме, так же как и станция "Академгородок". Но подземные переходы в Киеве затоплены.

Из-за сильного дождя некоторые улицы украинской столицы превратились в Венецию. По данным "Киевавтодора", в столице за полчаса выпала почти недельная норма воды.

Штормовое предупреждение в ряде областей

Из-за этого к ликвидации непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке. Более 300 человек преодолевают последствия непогоды. В КГГА заявили, о задержках наземного общественного транспорта.

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Кроме Киева, ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях и в Карпатах.