У Києві та області випаде перший сніг: синоптики попередили про похолодання

У Києві та на Київщині 23 листопада очікується перший мокрий сніг, а також істотне похолодання.

Крім того, синоптики попередили про ожеледицю на дорогах і пориви вітру. За їх прогнозом, сніжитиме у столиці та області увесь день.

До теми В Україну йде похолодання, очікують нічні морози до -4: прогноз погоди на 23 листопада

З теплом доведеться попрощатися

Нічна температура в області тепер триматиметься на рівні 0 – 5 градусів морозу, а денна – в межах 1 градусу морозу – 4 градусів тепла.

У Києві буде дещо тепліше: вночі температура знижуватиметься до 0 – 2 градусів морозу, а вдень – до 1 – 3 градусів тепла. Вітер переважно матиме північно-східний напрямок, швидкість поривів досягатиме 7 – 12 метрів на секунду.



У Києві та області випаде перший мокрий сніг / Інфографіка Укргідрометцентру

Такий прогноз підтвердила на своїй сторінці у фейсбук і синоптикиня Наталка Діденко. Однак вона уточнила, що опади у Києві будуть незначними.

У Києві у вівторок також очікується похолодання – одягайтеся тепліше! Вночі до 2 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1 – 3 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими,

– написала метеорологиня.



В Україну і в Київ зокрема прийшло похолодання / Інфографіка з фейсбуку Наталки Діденко

Тексти публікацій Укргідрометцентру, Наталки Діденко:

Погода по Київщині на 23 листопада: вночі місцями, вдень повсюди невеликий мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла; у Києві вночі 0 – 2 градуси морозу, вдень 1 – 3 градуси тепла.

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У Києві у вівторок також очікується похолодання – одягайтеся тепліше! Вночі до 2 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу 1 – 3 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими.