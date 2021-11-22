Місцями синоптики прогнозують дощі та сніг. Відносно тепло та сухо буде лише у частині південних та південно-західних регіонів, у Криму та на Закарпатті.

Важливо Хмари накрили засніжені гори: захопливе фото морозного ранку на вершині Карпат

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня попередила, що в похолодання в Україні буде не остаточним. У другій половині тижня, ближче до вихідних, знову потепліє. Водночас початок тижня буде холодним:

від +1...+5 до 0...-3 градусів на північному сході;

+6...+11 градусів у південній частині та на Закарпатті;

Діденко розповіла, що опади очікують у західних, північних областях, у південній частині України, а також на Луганщині та Донеччині. Натомість у центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні.

На Заході України після дощу та мокрого снігу, які більш можливі найближчої ночі, протягом дня 23 листопада опади припиняться, але буде сильним північно-західний вітер,

– сказала Діденко.

У Києві 22 листопада також очікується похолодання – вночі до -2 градусів, вдень +1...+3 градуси. Дощ та мокрий сніг можливі в столиці, проте опади будуть невеликими.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У частину західних регіонів прийде перший сніг. Там повітря прогріється лише до +2...+4 градусів. Відносно тепло буде лише в Ужгороді – сонячно та +5...+7 градусів. На сході також дощитиме, а місцями можливий навіть мокрий сніг. Мінімально стовпчики термометрів там покажуть +1...+3 градуси.

У північних областях буде найбільші "мінуси" вночі – до -2...-4 градусів. Небо там весь день буде вкрите хмарами, а у другій половині дня очікують сніг. На півдні ситуація буде іншою – +5...+7 градусів. Однак опади там теж не виключають.

Попри ясний ранок, вдень та ввечері у Києві погода буде похмурою. Увечері очікують дрібний дощ зі снігом. Температура повітря складатиме +1...+3 градуси.

Погода в містах України 23 листопада

Ужгород – +5...+7

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4..+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – +1...+3



Погода 23 листопада / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

В Україну йде похолодання. Але не остаточне. 23 листопада у більшості областей температура повітря протягом дня становитиме лише +1...+5 градусів, на північному сході подекуди навіть 0...-3 градуси. У південній частині та на Закарпатті буде тепліше, +6...+11 градусів.

Опади передбачаються у вівторок у західних, північних областях, у південній частині, а також на Луганщині та Донеччині. У центральних областях та на Харківщині суттєві опади малоймовірні. На Заході України після дощу та мокрого снігу, які більш можливі найближчої ночі, протягом дня 23 листопада опади припиняться, але буде сильним північно-західний вітер.

У Києві у вівторок також очікується похолодання – одягайтеся тепліше! Вночі до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1...+3 градуси. Дощ та мокрий сніг можливі в Києві, проте опади будуть невеликими. На початку прогнозу я говорила, що похолодання не остаточне. У другій половині тижня, ближче до вихідних, в Україні знову потепліє.